مشاركة ممثل أذربيجان في اجتماع خط الكابلات الرئيسي الفائق السرعة للمعلومات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ

باكو، 14 أغسطس، أذرتاج

عُقدت الدورة الرابعة للجنة الإدارية لمشروع خط الكابلات الرئيسي الفائق السرعة للمعلومات لآسيا والمحيط الهادئ (ASISM) للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (UNESCAP).

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة النقل والاتصالات والتقنيات العالية أن ممثل الوزارة إميل أحمدوف حضر هذا الحدث الافتراضي.

انتخب ممثل أذربيجان نائباً لرئيس اجتماع اللجنة في انتخابات اللجنة الإدارية من المناطق سوبر الإقليمية لشمال ووسط آسيا.

عقدت المناقشات خلال الاجتماع حول مساهمة المشاريع المنفذة في المنطقة، بما في ذلك تلك التي بدأها بلدنا (خط الكابلات الرئيسي الفائق السرعة للمعلومات العابر لأوراسيا - TASIM) في تنفيذ مشروع ASISM في عهد التنمية المستدامة.

كما ألقي النظر في القضاء على الفجوات الرقمية في المنطقة والمراجعة الإقليمية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات (ICDS)، وكذلك التحديث القادم للوثائق في الخطة الرئيسية وإطار التعاون الإقليمي لمشروع ASISM (لسنوات 2020-2022) التالية.

جرى الحديث عن تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 في أذربيجان والعمل المنجز والإنجازات فيما يتعلق بالمشاريع ذات الأهمية الدولية التي نفذها وشرع بها بلدنا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك في الدورة المنعقدة تحت عنوان تقارير من البلدان. في نفس الوقت، تم اطلاع المشاركين بالتفصيل على "خريطة الطريق الاستراتيجية لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية أذربيجان".

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (UNESCAP) التي انضمت بلادنا إلى عضويتها منذ 31 يوليو 1992 تعمل كمنصة لبلدان المنطقة لمناقشة ومراجعة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تعزيز التعاون الإقليمي.