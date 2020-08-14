مناقشة القضايا المثيرة الاهتمامات المشتركة بين أذربيجان وجورجيا

باكو، 14 أغسطس، أذرتاج

يوم 13 أغسطس استقبل وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف سفير جورجيا لدى أذربيجان زوراب باتارادزه.

تفيد أذرتاج أن الوزير جيهون بيراموف أشار خلال اللقاء إلى أن العلاقات بين أذربيجان وجورجيا تقوم على أساس الصداقة التاريخية وأن هناك علاقات حسن جوار وشراكة استراتيجية بين البلدين. ونوهت الوزيرة بتنمية التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجار والطاقة والنقل والإنسانية والثقافة والعلوم والتعليم.

وشُدد بارتياح على دعم بلدينا القوي لقواعد ومبادئ القانون الدولي، ولا سيما مبدأ احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وأنه يتم التعبير عن هذا الموقف بشكل لا لبس فيه على الساحة الدولية.

تبادل الجانبان وجهات النظر حول توسيع مجالات التعاون في صيغ ثلاثية ومتعددة الأطراف، وكذلك داخل المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة.

وأعرب السفير زوراب باتارادزه عن خالص تهانيه لجيهون بيراموف بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية ونقل تحيات وزير الخارجية الجورجي ديفيد زلكالياني إلى الوزير جيهون بيراموف.

بدوره أشار السفير إلى أنه هناك فرص لمزيد من تعزيز التعاون الحالي رفيع المستوى بين البلدين.

كما تم نقاش الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك خلال الاجتماع.