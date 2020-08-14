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    استخدام تقنيات جديدة في ترميم الكهاريز

    ١٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٤]

    باكو، 14 أغسطس، أذرتاج

    بدأ مهندسو المنظمة الدولية للهجرة في استخدام جهاز الحفر الرأسي لحفر الآبار في كهريز تشينارلي في قرية ميراشيلي بمقاطعة أغدام. تمكن التقنية الجديدة من تحقيق حفر الأعماق الكبيرة في وقت قصير نسبياً بدون عمل يدوي.

    تفيد أذرتاج أن إدخال تقنيات جديدة سيسرع من العمل المنجز في إطار مشروع "التنمية المتكاملة للمناطق الريفية في مساكن النازحين داخلياً في أذربيجان من خلال استعادة أنظمة الصرف الصحي" بدعم مالي من الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA).

    في إطار المشروع، يقوم مكتب المنظمة الدولية للهجرة في أذربيجان، إلى جانب تطبيق التقنيات الجديدة بتدريب المتخصصين الشباب في مجال الآبار الكهاريز، وتطوير تعليمات السلامة والتعليمات الفنية، فضلاً عن تطوير آليات لاستعادة الكهاريز.

    وتجدر الإشارة إلى أن المشروع الذي يمتد لأربع سنوات يهدف إلى توفير مياه آمنة ومستدامة عن طريق ترميم 40 كهريزا لأكثر من 8 آلاف من الأسر في مقاطعات أغدام وأغجابادي وبردعه وفضولي وكنجه وغازاخ وكورانبوي وكوي كول، حيث يتزايد عدد النازحين داخلياً. بالإضافة إلى إعادة ترميم كهاريز، يحتوي المشروع على مكونات تمكن من زيادة قدرة المجتمعات المحلية على الصمود وتطوير فرص العمل والتدريب في المجتمعات.

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