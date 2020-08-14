169 وفاة من كورونا خلال يوم في ايران

طهران، 14 أغسطس / آب، (أذرتاج)

يستقر الوضع تدريجياً نتيجة لمكافحة فيروس كورونا في إيران.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان 169 مصاب توفي من عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد بواقع 2501 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى 338 الف و825 شخص.

تم تسجيل 169 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 19 ألفا و331 شخص.

تعافى 293 الف و811 مصاب تمام وترخصوا.

الإصابات والوفيات الأعلى في محافظات أذربيجان الغربية وخراسان وهرمزجان الإيراني.