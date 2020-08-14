اجلاء 70 مواطنا أذربيجانيا من كازاخستان

نور سلطان، 14 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تجلي القنصلية العامة لأذربيجان في أكتاو دفعة أخرى من مواطني أذربيجان الباقين في كازاخستان.

تم اجلاء 283 مواطنا أذربيجانيا حتى الآن ما استطاعوا مغادرة من هذا البلد جراء المحظورات المفروضة بسبب جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن القنصلية العامة لأذربيجان في أكتاو أن 70 مواطنا اذربيجانيا آخر ودعوا على متن عبارات "الأكاديمية ظريفة علييفا" (4 أشخاص) و"ناخجيوان" (13 شخصا) و"حسن علييف" (4 أشخاص) و"مركوري" (23 شخص) و"البروفسور قوول" (26 شخص) التابعة لشركة "ملاحة بحر الخزر الأذربيجانية".

يذكر أن جميع المواطنين المغادرين هذه المرة خضعوا للفحص الطبي ولم يكتشف لديهم عن أعراض عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.