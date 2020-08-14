أذربيجان: تسجيل 103 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و221 حالة شفاء و4 حالات وفاة

باكو، 14 أغسطس / آب، (أذرتاج)

أصيب 103 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 221 شخص من هذا المرض وتوفي 4 أشخاص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 34 ألفا و18 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 31 الفا و490 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 504 مريض ويستمر علاج 2024 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 8202 فحص طبي.