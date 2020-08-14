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    اقتصاد


    آذبرومو تنفذ مشاريع مشتركة مع طاجيكستان

    ١٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:٠٠]

    باكو، 14 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ستقوم صندوق ترويج التصدير والاستثمار في أذربيجان (اذبرومو) بتنفيذ مشاريع مشتركة مع شركة "تاج إنفست" الطاجيكية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن آذبرومو انه خلال اجتماع الأعمال الافتراضي مع شركة "تاج إنفست" تحدث يوسف عبداللايف القائم بمهام مدير الصندوق تحدث عن البيئة الملائمة للأعمال والاستثمار في البلد ونشاط الصندوق والاعمال المنفذة لتعريف علامة تجارية "صنع في أذربيجان" وترويج وتوسيع بيع المنتجات الأذربيجانية في الأسواق الخارجية.

    وأكد المدير العام للشركة الطاجيكية فيض الله زاده خورشيد ميرزو على أهمية إقامة علاقات بين المؤسستين مشيرا إلى العمل الذي يتعين القيام به في هذا المجال.

    تم تبادل الآراء حول تنفيذ المشاريع المشتركة في اطار الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار خلال الاجتماع.

    يذكر ان كلا المؤسستين عضوان في الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار. آذبورمو يتمتع بصفة المدير الإقليمي لآسيا الوسطى.

    AZERTAG.AZ :آذبرومو تنفذ مشاريع مشتركة مع طاجيكستان
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