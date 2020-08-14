سفراء بلدان "جوام" في أمريكا ناقشوا مسائل التعاون

واشنطن، 14 أغسطس (أذرتاج)

نظمت في 13 أغسطس ندوة افتراضية في الانترنت بمشاركة سفراء البلدان الأعضاء في "جوام" في الولايات المتحدة الامريكية كل من إلين سليمانوف السفير الاذربيجاني وسفراء جورجيا ومولدوفا وأوكرانيا داود بارادزه وايوجيم كاراس وفولوديمير يلجينكو.

اجرى المشاركون مناقشات حول مستوى التعاون بين سفارات بلدان "جوام" في الولايات المتحدة الامريكية واتخذوا قرارا حول المبادرات المشتركة المقبلة على أساس المصالح العامة. اكد السفراء على أهمية الاستشارات المشتركة واستمرار مناقشات عبر الويب بغرض ترويج إمكانيات التعاون الإقليمي المشترك مع الولايات المتحدة الامريكية وتعزيز الشراكة.