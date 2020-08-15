ياقوت قاراييفا: يجري العمل الجاد حالياً على لقاحين

باكو، 15 أغسطس، أذرتاج

يجري العمل حالياً بجدية على لقاحين في المقر الطبي. الأول هو لقاح من أمراض الأنفلونزا التي يمكن أن تتفشي في الخريف والشتاء القادمين. يجري العمل على إعداد هذا اللقاح. والثاني هو لقاح COVID-19 الذي يحظى باهتمام في العالم.

تفيد أذرتاج أن رئيسة قسم في اتحاد "طبيب" ياقوت قاراييفا أكدت بهذا في المؤتمر الصحفي في مقر العمليات لمجلس الوزراء وقالت: إن "موقف بلدنا هو أن اللقاح يجب أن يكون معتمدا وغير ضار ومقبولا من قبل منظمة الصحة العالمية. وفي الأسبوع الماضي، عقد التحالف العالمي للقاحات والمناعة (GAVI) اجتماعاً عبر الإنترنت. والهدف الرئيسي للمنظمة هو توفير لقاحات غير ضارة وعالية الجودة. وأذربيجان أيضاً عضو في هذه المنظمة. وأضافت ياقوت قاراييفا قائلة: " إن رئيس مجلس الإدارة لمنظمة "طبيب" رامين بيراملي شارك عن بلادنا في اجتماع حضره 150 دولة هذا الأسبوع. وتعمل بلادنا على استيراد اللقاح المعتمد في أسرع وقت ممكن".