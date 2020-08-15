  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    حكمت حاجييف: يجري العمل لتخفيف الحجر الصحي مع تقييم الوضع الوبائي الحالي في البلد

    ١٥‎.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٤١]

    باكو، 15 أغسطس، أذرتاج

    لقد حققنا نتائج إيجابية بفضل جهودنا المشتركة. يجري تقييم الوضع الوبائي الحالي في البلد وتحليل اتجاه منحنى العدوى في العالم بجدية واتخاذ تدابير التخفيف المناسبة.

    تفيد أذرتاج أن حكمت حاجييف، مساعد رئيس أذربيجان ورئيس قسم السياسة الخارجية في الإدارة الرئاسية أكد هذا في المؤتمر الصحفي المنعقد حول فيروس كورونا في مجلس الوزراء في 15 أغسطس.

    قال حكمت حاجييف: "تم بالفعل افتتاح عدد من الشواطئ وعدد من مراكز البيع الصغيرة. اعتباراً من 18 أغسطس، أتخذ القرار حول السماح بالعمل في الهواء الطلق في المرافق العامة لتقديم الطعام للزبائن. نقصد بمرفق تقديم الطعام مجمعاً عقارياً يستخدم لتقديم الخدمات المتعلقة بتنظيم إنتاج ومعالجة وبيع واستهلاك المنتجات الغذائية، مثل المطاعم والمقاهي والمقاصف والبوفيهات والأكشاك ومقاهي الشاي وغيرها من المرافق المماثلة. من المهم جداً أن يتبع كل من الكيانات القانونية والعملاء جميع القواعد ".

    AZERTAG.AZ :حكمت حاجييف: يجري العمل لتخفيف الحجر الصحي مع تقييم الوضع الوبائي الحالي في البلد
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٥‎.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٤٤]
    اعتباراً من 18 أغسطس، سيسمح بتقديم الخدمات في الهواء الطلق في مؤسسات الطعام العامة
    ١٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:٢٨]
    سفراء بلدان "جوام" في أمريكا ناقشوا مسائل التعاون
    ١٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٩]
    مناقشة القضايا المثيرة الاهتمامات المشتركة بين أذربيجان وجورجيا
    ١٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:١١]
    البوابة الأوزبكية تنشر مقالاً عن محاولات توطين الأرمن اللبنانيين في الأراضي الأذربيجانية المحتلة
    حكمت حاجييف: يجري العمل لتخفيف الحجر الصحي مع تقييم الوضع الوبائي الحالي في البلد