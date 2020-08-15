حكمت حاجييف: يجري العمل لتخفيف الحجر الصحي مع تقييم الوضع الوبائي الحالي في البلد

باكو، 15 أغسطس، أذرتاج

لقد حققنا نتائج إيجابية بفضل جهودنا المشتركة. يجري تقييم الوضع الوبائي الحالي في البلد وتحليل اتجاه منحنى العدوى في العالم بجدية واتخاذ تدابير التخفيف المناسبة.

تفيد أذرتاج أن حكمت حاجييف، مساعد رئيس أذربيجان ورئيس قسم السياسة الخارجية في الإدارة الرئاسية أكد هذا في المؤتمر الصحفي المنعقد حول فيروس كورونا في مجلس الوزراء في 15 أغسطس.

قال حكمت حاجييف: "تم بالفعل افتتاح عدد من الشواطئ وعدد من مراكز البيع الصغيرة. اعتباراً من 18 أغسطس، أتخذ القرار حول السماح بالعمل في الهواء الطلق في المرافق العامة لتقديم الطعام للزبائن. نقصد بمرفق تقديم الطعام مجمعاً عقارياً يستخدم لتقديم الخدمات المتعلقة بتنظيم إنتاج ومعالجة وبيع واستهلاك المنتجات الغذائية، مثل المطاعم والمقاهي والمقاصف والبوفيهات والأكشاك ومقاهي الشاي وغيرها من المرافق المماثلة. من المهم جداً أن يتبع كل من الكيانات القانونية والعملاء جميع القواعد ".