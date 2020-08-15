اعتباراً من 18 أغسطس، سيسمح بتقديم الخدمات في الهواء الطلق في مؤسسات الطعام العامة

باكو، 15 أغسطس، أذرتاج

قررت مقر العمليات لمجلس الوزراء لجمهورية أذربيجان تغيير نظام الحجر الصحي الصارم في مدن باكو وسومغاييت وكنجه ويفلاخ وماسالي وجليل أباد ومينكاتشيفير ومقاطعات أبشيرون وبردعه وساليان وخاتشماز كورانبوي وكوي كول.

وأبلغ مقر العمليات لمجلس الوزراء هذا وكالة أذرتاج.

وجاء في البيان أن قرار مجلس الوزراء ذي الصلة سيسمح بتقديم الخدمات للزبائن في الهواء الطلق في مرافق تقديم الطعام العامة اعتباراً من 18 أغسطس 2020.

تقدم الخدمات للعملاء في مرافق الطعام العامة، وكذلك في المطاعم والمقاهي والبوفيات وأماكن أخرى في الهواء الطلق في مدن باكو وسومغاييت وكنجه ويفلاخ وماسالي وجليل أباد ومينكاتشيفير ومقاطعات أبشيرون وبردعه وساليان وخاتشماز كورانبوي وكوي كول من الساعة 09:00 إلى 22:00 (باستثناء استخدام معدات الشيشة وتجمع أكثر من 6 أشخاص على كل طاولة).

تقصد بمرفق تقديم الطعام العامة لأغراض هذا القرار مجمعات عقارية (مطعم ومقهى ومقصف ومطعم للوجبات الخفيفة وبوفيه وجناح ومقاهي الشاي وإلخ) التي تستخدم لتنفيذ أنشطة الخدمة المتعلقة بتنظيم إنتاج ومعالجة وبيع واستهلاك المنتجات الغذائية.

تعني ساحة الهواء الطلق لمؤسسة تقديم الطعام العامة منطقة مفتوحة من 3 جوانب على الأقل لتدفق الهواء تماماً (بدون أي هياكل وعوائق هيكلية أخرى يزيد ارتفاعها عن متر واحد) أو منطقة مفتوحة بالكامل (تحت السماء المفتوحة).

يجب تزويد الكاصة عند مداخل مرافق تقديم الطعام العامة ومخارجها بمحلول التطهير، فضلاً عن وضع الأجهزة المناسبة (الموزعات) لاستخدام محلول المطهر ويجب ضمان تشغيل هذه الأجهزة.

وفقًا للقرار، يتم تنظيم أنشطة مرافق تقديم الطعام العامة المسموح لها بالعمل وفقًا للقواعد القائمة والمعايير الصحية ومتطلبات الإرشادات المنهجية.