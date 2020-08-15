توفر مقاطعة أستارا 60% من إنتاج الشاي في أذربيجان

أستارا، 15 أغسطس، باقر علييف، أذرتاج

تعتبر زراعة الشاي في مقاطعة أستارا من مجالات الزراعة التقليدية والمربحة. وضعت تنمية زراعة الشاي في المقاطعة كأولوية.

من أجل تنمية زراعة الشاي وتلبية الطلب على منتجات الشاي من خلال الإنتاج المحلي وزيادة إمكانات تصدير الشاي وزيادة فرص العمل والرفاهية المادية لسكان الارياف تم اعتماد "برنامج الدولة لتطوير زراعة الشاي في جمهورية أذربيجان في 2018-2027". نتيجة لتنفيذ برنامج الدولة، تم تسريع العمل على تطوير زراعة الشاي في أستارا جنوب اذربيجان ووسعت ساحات مزارع الشاي.

يقع حوالي 26.4 % من مزارع الشاي الموجودة في البلاد و60 % من إنتاج الشاي في مقاطعة أستارا.

قال واصف حسنوف، رئيس مكتب إحصاء مقاطعة أستارا هذا للمراسل الإقليمي لوكالة أذرتاج.

أشير إلى أنه هناك حالياً 272.5 هكتار من مزرعة الشاي في المقاطعة واعتباراً من 1 أغسطس 2020 تم حصد 393.3 طن أو أكثر ب128.5 طن (48.5 %) من نفس الفترة من العام الماضي من أوراق الشاي. زادت الإنتاجية بنسبة 9.4 سينتيروصولاً إلى 28.7 سينتير للهكتار.