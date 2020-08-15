أذربيجان: تسجيل 89 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و207 حالة شفاء
AzerTAg.az
١٥.٠٨.٢٠٢٠ [١٩:٤٠]
باكو، 15 أغسطس / آب، (أذرتاج)
أصيب 89 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 207 شخص من هذا المرض وتوفي شخصين.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 34 ألفا و107 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 31 الفا و697 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 506 مريض ويستمر علاج 1904 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 826 ألف و43 فحص طبي.
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