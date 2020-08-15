معظم واردات أذربيجان من المنتجات خلال 7 أشهر من روسيا
AzerTAg.az
١٥.٠٨.٢٠٢٠ [٢٣:٠١]
باكو، 15 أغسطس / آب، (أذرتاج)
استوردت أذربيجان معظم المنتجات خلال مدة يناير – يوليو العام الحالي من روسيا.
قال جهاز الجمارك إن معظم المنتجات استوردت خلال 7 أشهر من الصين وتركيا وروسيا حيث بلغت قيمة الواردات من الصين 777.1 مليون دولار ومن روسيا مليار و83.2 مليون دولار ومن تركيا 868.4 مليون دولار.
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