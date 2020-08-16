البيان المشترك لوزارة الخارجية و شركة "أذركوسموس" حول الأنشطة غير المشروعة لأرمينيا في الأراضي الأذربيجانية المحتلة

باكو، 16 أغسطس، أذرتاج

أصدرت وزارة الخارجية و شركة "أذركوسموس" المساهمة (Azercosmos OJSC) بياناً مشتركاً حول مراقبة الأنشطة غير القانونية لأرمينيا عبر القمر الصناعي Azersky في الأراضي الأذربيجانية المحتلة، بما في ذلك سياسة الاستيطان.

تفيد أذرتاج نقلاً عن وزارة الخارجية أن البيان ينص على أن "الأنشطة غير القانونية لدولة الاحتلال الارميني، بما في ذلك سياسة الاستيطان، مستمرة في الأراضي المحتلة. نتيجة للمراقبة التي قامت بها Azercosmos عبر قمرAzersky الصناعي تم تأكيد حقيقة البناء غير القانوني لمستوطنة في منطقة كالباجار المحتلة لبلدنا.

تتكون المستوطنة التي بدأ بناؤها أواخر عام 2019، من 15 منزلاً. تشير السرعة والتقدم في أعمال البناء إلى أنه سيتم توسيع هذه المستوطنة. وبالتالي، أصبحت 6 منازل جاهزة في يناير 2020 وفي مارس 10 منازل وفي أبريل 14 منزلاً، في أغسطس وصل هذا الرقم إلى 15. وفي إطار سياسة الاستيطان المنتهجة من قبل العدو تمارَس أنشطة غير قانونية في السنوات الأخيرة في الأراضي المحتلة، بما في ذلك المجمعات السكنية مثل "أراكاموكس" في جبرائيل و"أريافان" في لاتشين والمستوطنات الجديدة في زانجيلان وقرية خانليغ في قوبادلي.

يُظهر تحليل صور الأقمار الصناعية أن بناء مستوطنات جديدة في الأراضي الأذربيجانية المحتلة يثبت أن أرمينيا تواصل العمل بشكل غير قانوني في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية ومعايير حقوق الإنسان.

ويهدف هذا النشاط غير القانوني إلى مواصلة وتعزيز احتلال قارباغ الجبلية المحتلة والمناطق الأذربيجانية المحيطة وضم أراضينا ومنع عودة النازحين الأذربيجانيين إلى منازلهم وممتلكاتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن أرمينيا وأفرادها وكياناتها القانونية، وكذلك جميع الأشخاص والشركات الأخرى الضالعة في الأنشطة غير المشروعة في قارباغ الجبلية المحتلة والمناطق المحيطة لبلدنا إلى جانب انتهاكها القانون الدولي، تنتهك انتهاكاً صارخاً قوانين جمهورية أذربيجان وتتحمل المسئولية الإدارية والقانونية.

سيضمن حق سكان أذربيجان المقيمين في قارباغ الجبلية والمناطق المحيطة لأذربيجان في العودة إلى ديارهم وستتحمل أرمينيا المعتدية مسئولية قانونية على جميع أعمالها غير المشروعة.