إسطنبول، 17 أغسطس (اذرتاج). أعلنت شركة "الخطوط الجوية" خطتها لشهر سبتمبر في استئناف الرحلات الجوية. أفادت وكالة أذرتاج ان الشركة التي استأنفت رحلاتها الدولية بشكل مرحلي من 11 يونيو ستوسع نطاق رحلاتها الدولية لتشمل روسيا وجورجيا وايران وكندا ومدغشقر واستونيا وفيتنام والمملكة العربية السعودية والجزائر وأفغانستان والعراق والهند والبحرين والأردن وتركمانستان وليتوانيا ومنغوليا واليونان والمغرب وسلطنة عمان ونيجيريا وجنوب افريقيا وغيرها من البلدان ابتداء من 1 سبتمبر.

AZERTAG.AZ : "الخطوط التركية" تستأنف الرحلات الى العديد من البلدان، بينها الدول العربية ابتداء من 1 سبتمبر

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