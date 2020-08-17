ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في العالم الى 761 ألف مصاب

باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تجاوز عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في العالم 761 ألف شخص. تضاعف حالات الإصابة تقريبا في شهر واحد.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بالفيروس التاجي ارتفع بواقع 267 الف و291 شخص خلال أخر 24 ساعة وبلغ العدد الاجمالي 21 مليونا و294 ألف و845 شخص.

ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع 5 آلاف و985 شخص آخر خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى 761 الف و779 شخص.

يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

ولا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد الوفيات والمرضى.