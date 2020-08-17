مصرع 4 أشخاص بانهيار منجم فحم في روسيا

باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)

لقى أربعة من عمال المناجم اليوم السبت مصرعهم إثر انهيار خط ناقل للفحم في منجم بمدينة فوركوتا التابعة لجمهورية كومي في روسيا الاتحادية.

وقال مصدر في وزارة الطوارئ الروسية إنه في منجم فورغاشورسكايا إنهار رواق علوي به خط ناقل للفحم، مما أدى إلى مقتل أربعة من عمال الشركة.

وفقا للمعطيات الأولية، قد يكون سبب الحادث انتهاكا للعملية التكنولوجية.

وتم انتشال جثث القتلى من تحت الأنقاض.

العمل مستمر على تفكيك أجزاء الهيكل المنهار والذي يربط بين مباني التحميل والفرز على أراضي المنجم، مؤكدة مشاركة 4 فرق من رجال الطوارئ و7 آليات في أعمال الإنقاذ.