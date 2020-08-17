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    جواد ظريف: أذربيجان جار قريب لإيران وصديقه وشقيقه

    ١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٠٤]

    طهران، 17 أغسطس (أذرتاج).

    تم تعيين متحدث رسمي في وزارة الخارجية الإيرانية.

    أفادت وكالة أذرتاج ان وزير الخارجية محمد جواد ظريف قدم سعيد خطيب زاده للموظفين. حضر الحفل السفير الإيراني الجديد في أذربيجان سيد عباس موسوي ايضا.

    قال ان الشعبين الاذربيجاني والإيراني تربطهما التاريخ والثقافة والدين المشتركة والقيم الوطنية المعنوية المشتركة. تطلب هذه الوقائع التقارب بين الدولتين وتوسيع علاقات التعاون المفيد بينهما. أذربيجان جار قريب لإيران وصديقه وشقيقه. أذربيجان دولة مهمة بالنسبة لإيران وتبدي طهران الرسمية أهمية خاصة للمزيد من تطوير علاقات التعاون مع باكو الرسمية. "اليوم تشهد علاقاتنا نموا متزايدا. أذربيجان شقيق عزيز بالنسبة لإيران".

    اعرب الوزير عن ثقته في ان يتخذ السفير موسوي خطوات ناجحة في تطوير العلاقات بين ايران وأذربيجان.

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