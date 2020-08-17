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    حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 15 مليار دولار

    ١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:١٧]

    باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    بلغ حجم التبادل التجاري 15 مليارا و31.9 مليون دولار أمريكي خلال أشهر يناير - يوليو من السنة الجارية.

    كما بلغ حجم الواردات 5 مليارات و900.7 مليون دولار وحجم الصادرات 9 مليارات و131.1 مليون دولار من حجم العمليات التجارية الإجمالي.

    AZERTAG.AZ :حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 15 مليار دولار
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