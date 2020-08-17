حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 15 مليار دولار
AzerTAg.az
١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:١٧]
باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)
بلغ حجم التبادل التجاري 15 مليارا و31.9 مليون دولار أمريكي خلال أشهر يناير - يوليو من السنة الجارية.
كما بلغ حجم الواردات 5 مليارات و900.7 مليون دولار وحجم الصادرات 9 مليارات و131.1 مليون دولار من حجم العمليات التجارية الإجمالي.
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