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    الجمارك تكشف حجم المنتجات المرسلة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي خلال يناير - يوليو

    ١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٤٤]

    باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    قالت هيئة الجمارك إنه صدرت من أذربيجان إلى بلدان الاتحاد الأوروبي منتجات بقيمة 4 مليارات و561 مليون و756 ألف دولار خلال شهر نوفمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن قيمة المنتجات المستوردة إلى أذربيجان من أقطار الاتحاد الأوروبي بلغت مليار و256.1 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :الجمارك تكشف حجم المنتجات المرسلة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي خلال يناير - يوليو
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