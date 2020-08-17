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    صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة تبلغ 99 مليون دولار خلال يوليو

    ١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٤٨]

    باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    قال لجنة الجمارك الحكومية إن صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة خلال شهر يوليو العام الحالي بلغت 99 مليون دولار أمريكي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك أن قيمة المنتجات الموردة إلى أذربيجان من بلاد رابطة الدول المستقلة تصل إلى 227.3 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة تبلغ 99 مليون دولار خلال يوليو
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