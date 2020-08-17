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    انخفاض حجم عمليات التصدير في أذربيجان خلال العام الجاري

    ١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٤٩]

    باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تم تنفيذ معظم عمليات التصدير في أذربيجان خلال العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن أعلى معدل لعمليات التصدير في العام الجاري سجل في يناير وأدنى معدل لها في مايو.

    وبلغت قيمة عمليات التصدير في يناير مليارين و130.2 مليون دولار أمريكي وفي مايو 665.4 مليون دولار.

    يذكر ان قيمة الصادرات بالبلاد خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام بلغت 9 مليارات و131.1 مليون دولار.

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