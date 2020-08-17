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    كورونا: 819 إصابة و18 وفاة في أوكرانيا خلال آخر 24 ساعة

    ١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٢]

    كييف، 10 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في العاصمة كييف الأوكرانية.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الاوكرانية ان 1464 شخص أصيب بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المصابين الاجمالي الى 92 الفا و820 شخص حتى الآن.

    ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع 21 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى 2089 شخص.

    وسجل أكبر عدد من الإصابات في مناطق لفيف وترانسكارباثيا ودونيتسك وفولين وريفني.

    تعافى 48 الفا و164 مصاب تمام وترخصوا.

    AZERTAG.AZ :كورونا: 819 إصابة و18 وفاة في أوكرانيا خلال آخر 24 ساعة
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