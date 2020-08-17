أنقرة، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج) جرى اتصال هاتفي بين رئيسي تركيا وروسيا رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين. أفادت وكالة أذرتاج أن رئيسي الدولتين ناقشا العلاقات الثنائية المتعلقة بالسياحة والطاقة والنقل والاقتصاد. خلال المحادثة الهاتفية، تبادلا الآراء حول سبل مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19). كما شدد الطرفان على أهمية التعاون والحوار في حل الأزمة الليبية، فضلا عن التوترات في البحر المتوسط. وعبر الزعمان عن ارتياحهما لاستمرار العلاقات عبر القنوات العسكرية والدبلوماسية فيما يتعلق بالأزمة السورية.

AZERTAG.AZ : اتصال هاتفي بين رئيسي تركيا وروسيا

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