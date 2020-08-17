ارتفاع إنتاج اللحم في البلد

باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تم إنتاج اللحم إلى 298.4 ألف طن بزيادة 3.1 في المائة وإنتاج اللبن إلى 1242 ألف طن بنمو 1.9 في المائة والبيض إلى 1169.6 مليون بيضة بزيادة 7 في المائة والصوف إلى 15 ألف طن بارتفاع 0.5 في المائة وذلك قياسا إلى نفس الفترة من العام السابق.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية انه أنتجت البلاد 446.6 طن من دودة القز. وارتفع الناتج الزراعي الإجمالي بنسبة 2 في المائة، بما في ذلك إنتاج المحاصيل بنسبة 0.7 في المائة والإنتاج الحيواني بنسبة 3.2 في المائة بالمقارنة مع الفترة من يناير إلى يوليو 2019.