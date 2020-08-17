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    أخبار عالمية


    250 وفاة من كورونا في أرمينيا خلال يوم

    ١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٦]

    تبيليسي، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جديد في أرمينيا.

    قال مركز الرقابة الوطني الارميني على الامراض في بيان إن البلد فيه 41 ألفا و701 مريض مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حاليا.

    يذكر أن ارمينيا فارق الحياة فيها حتى الان 250 شخص بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    ويخضع حاليا 5978 شخص للرقابة الطبية الخاصة.

    AZERTAG.AZ :250 وفاة من كورونا في أرمينيا خلال يوم
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