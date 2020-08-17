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    أذربيجان تزيد تصدير الغاز الطبيعي

    ١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٠٩]

    باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان 7 مليارات و713.2 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال سبعة أشهر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن قيمة الغاز الطبيعي المصدر خلال أشهر يناير – يوليو بلغت مليارا و488.4 مليون دولار.

    يذكر أنه تم تصدير 6 مليارات و709.6 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بقيمة مليار و262.4 مليون دولار أمريكي خلال العام السابق.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تزيد تصدير الغاز الطبيعي
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