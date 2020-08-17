705.7 ألف طن حجم المنتجات النفطية المصدرة من أذربيجان
AzerTAg.az
١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٢٠]
باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)
صدرت من أذربيجان خلال 7 أشهر من العام الجاري 705.7 ألف طن من النفط الخام بقيمة 194.4 مليون دولار أمريكي وفقا للبيانات الجمركية الرسمية.
وأبلغت مراسلة أذرتاج عن اللجنة الحكومية للجمارك أن فترة يناير – يوليو عام 2019 شهدت تصدير 611.3 ألف طن من المنتجات النفطية من أذربيجان مما يقدر 306.7 مليون دولار.
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