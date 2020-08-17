تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية بقيمة 6 مليار دولار خلال 7 أشهر
AzerTAg.az
١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٣٤]
باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)
تم تصدير 19 مليونا و558.1 ألف طن من النفط الخام ومنتجات النفط من المعادن البيتومينية خلال أشهر يناير – يوليو من أذربيجان.
بلغت تكلفة النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة خلال 7 أشهر 6 مليارات و398.1 مليون دولار أمريكي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير 19 مليونا و554.2 ألف طن من النفط الخام من البلد خلال سبعة أشهر وبلغت تكلفتها 9 مليارات و541.3 مليون دولار.
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