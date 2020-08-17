تصدير حجم الصادرات من النفط الخام خلال 6 أشهر
AzerTAg.az
١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٤٢]
باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)
تم تصدير 14 مليونا و708.3 ألف طن من النفط الخام خلال أشهر يناير – يونيو للعام الجاري من أذربيجان.
بلغت تكلفة النفط الخام المصدر 4 مليارات و216.3 مليون دولار أمريكي، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية.
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