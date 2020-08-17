  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    تصدير حجم الصادرات من النفط الخام خلال 6 أشهر

    ١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٤٢]

    باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تم تصدير 14 مليونا و708.3 ألف طن من النفط الخام خلال أشهر يناير – يونيو للعام الجاري من أذربيجان.

    بلغت تكلفة النفط الخام المصدر 4 مليارات و216.3 مليون دولار أمريكي، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :تصدير حجم الصادرات من النفط الخام خلال 6 أشهر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٤٥‎]
    زيادة إنتاج وقود الديزل بنسبة 4.4 % في باكو
    ١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٠١]
    الكشف عن حجم وقيمة بعض المنتجات النفطية المصدرة من البلاد
    ١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٣]
    تصدير الغاز الطبيعي بقيمة 1.4 مليار دولار من أذربيجان خلال 8 أشهر
    ١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٣٤]
    تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية بقيمة 6 مليار دولار خلال 7 أشهر
    تصدير حجم الصادرات من النفط الخام خلال 6 أشهر