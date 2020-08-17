تصدير الغاز الطبيعي بقيمة 1.4 مليار دولار من أذربيجان خلال 8 أشهر
AzerTAg.az
١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٥٣]
باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)
أصدرت أذربيجان 6 مليارات و656.2 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال 6 أشهر من العام الحالي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية أن تكلفة الغاز الطبيعي المصدر بلغ مليار و457.5 مليون دولار أمريكي.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٤٥]
١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٠١]
١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٤٢]
١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٣٤]
١٨.٠٨.٢٠٢٠ [٠٠:٤٢]
١٧.٠٨.٢٠٢٠ [٢٣:٥١]
١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:١٨]
١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٤٤]
١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٥٤]
١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٥١]
١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٤٥]
١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٠١]
١٨.٠٨.٢٠٢٠ [٠١:٢٤]
١٧.٠٨.٢٠٢٠ [٢٣:١٧]
١٥.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٣٢]
١٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٠:٤٦]
١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٠٩]
١٠.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٣٧]
٢٢.٠٧.٢٠٢٠ [١٣:٤٢]
١٨.٠٧.٢٠٢٠ [١٦:١٧]
٢٩.٠٧.٢٠٢٠ [١٨:٥٠]
١٠.٠٧.٢٠٢٠ [١١:٢٦]
١٨.٠٨.٢٠٢٠ [٠٠:٥٠]
١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:٠٦]
١٥.٠٨.٢٠٢٠ [١٩:٤٠]
١٥.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:١٤]
١٣.٠٨.٢٠٢٠ [١١:٤٦]
١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٤٨]
١٠.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٢٨]
٠٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٢٣]
١٧.٠٨.٢٠٢٠ [٢٣:٣٠]
١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٤٩]
١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٠٣]
١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١١:٤٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك