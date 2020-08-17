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    تصدير الغاز الطبيعي بقيمة 1.4 مليار دولار من أذربيجان خلال 8 أشهر

    ١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٣]

    باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    أصدرت أذربيجان 6 مليارات و656.2 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال 6 أشهر من العام الحالي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية أن تكلفة الغاز الطبيعي المصدر بلغ مليار و457.5 مليون دولار أمريكي.

    AZERTAG.AZ :تصدير الغاز الطبيعي بقيمة 1.4 مليار دولار من أذربيجان خلال 8 أشهر
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