الكشف عن حجم وقيمة بعض المنتجات النفطية المصدرة من البلاد

باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج) تم تصدير 71.2 الف طن من الكيروسين بقيمة 39.3 مليون دولار أمريكي للمحركات النفاثة والأغراض الأخرى من أذربيجان خلال عام 2019. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن البلد صدر 463.8 ألف طن من البتروكيمياويات المقطرة بقيمة 107.6 مليون دولار وأكثر من 18.3 ألف طن من الغاز المسال بقيمة 2.6 مليون دولار و64.5 الف طن من فحم الكوك النفطي بقيمة 4.4 مليون دولار هذه الفترة.

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