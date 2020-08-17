زيادة إنتاج وقود الديزل بنسبة 4.4 % في باكو

باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)

زاد إنتاج وقود الديزل في باكو خلال 7 أشهر للعام الجاري.

صدرت خلال أشهر يناير - يوليو للعام الجاري مليون و304.1 الف طن من وقود الديزل و715.9 الف طن من وقود السيارات (البنزين) و159.2 الف طن من البنزين في صناعة البتروكيماويات و280.3 الف طن من الكراسين و41.8 الف طن وقود مازوت و14.7 الف طن من زيت البيتومين و172.4 الف طن من بيتومين النفط و126.9 الف طن من فحم الكوك.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاءات أنه ارتفع إجمالي قيمة الإنتاج في مجال إنتاج المنتجات النفطية خلال الفترة المشمولة بالتقرير بنسبة 0.9 في المئة مقارنة مع يناير - يوليو من العام السابق وبلغت 1 مليار و821.6 مليون مانات.

انخفض إنتاج الكيراثين من المنتجات النفطية بنسبة 20.1 في المائة ووقود مازوت بنسبة 34 في المائة وفحم الكوك بنسبة 12.1 في المائة. وارتفع إنتاج بنزين للسيارات بنسبة 0.3 في المائة ووقود الديزل بنسبة 4.4 في المائة وزيوت التشحيم بنسبة 18.5 في المائة والقار النفطي بنسبة 30.2 في المائة.