باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج) صدرت 808 طن من الشاي من البلد خلال 7 أشهر. قال جهاز الجمارك إن قيمة الشاي المصدر من البلد بلغت 5.5 مايون دولار. يذكر أن أذربيجان صدرت في نفس الفترة العام الماضي 823 طن من الشاي بقيمة 5.3 مليون دولار.

AZERTAG.AZ : انخفاض الصادرات من الشاي

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