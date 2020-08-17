  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    انخفاض الصادرات من الشاي

    ١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٥‎١]

    باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    صدرت 808 طن من الشاي من البلد خلال 7 أشهر.

    قال جهاز الجمارك إن قيمة الشاي المصدر من البلد بلغت 5.5 مايون دولار.

    يذكر أن أذربيجان صدرت في نفس الفترة العام الماضي 823 طن من الشاي بقيمة 5.3 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :انخفاض الصادرات من الشاي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٤٩]
    انخفاض حجم عمليات التصدير في أذربيجان خلال العام الجاري
    ١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٤٨]
    صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة تبلغ 99 مليون دولار خلال يوليو
    ١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٤٤]
    الجمارك تكشف حجم المنتجات المرسلة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي خلال يناير - يوليو
    ١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:١٧]
    حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 15 مليار دولار
    انخفاض الصادرات من الشاي