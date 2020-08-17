انخفاض الصادرات من الشاي
AzerTAg.az
١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٥١]
باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)
صدرت 808 طن من الشاي من البلد خلال 7 أشهر.
قال جهاز الجمارك إن قيمة الشاي المصدر من البلد بلغت 5.5 مايون دولار.
يذكر أن أذربيجان صدرت في نفس الفترة العام الماضي 823 طن من الشاي بقيمة 5.3 مليون دولار.
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