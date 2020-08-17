البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ18 أغسطس
AzerTAg.az
١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٥٤]
باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 18 أغسطس / آب.
أفادت وكالة أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 18 أغسطس / آب.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٣٩]
١٣.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:٠١]
١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:١٣]
١١.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:٠٦]
١٨.٠٨.٢٠٢٠ [٠٠:٤٢]
١٧.٠٨.٢٠٢٠ [٢٣:٥١]
١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:١٨]
١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٤٤]
١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٥٤]
١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٥١]
١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٤٥]
١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٠١]
١٨.٠٨.٢٠٢٠ [٠١:٢٤]
١٧.٠٨.٢٠٢٠ [٢٣:١٧]
١٥.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٣٢]
١٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٠:٤٦]
١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٠٩]
١٠.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٣٧]
٢٢.٠٧.٢٠٢٠ [١٣:٤٢]
١٨.٠٧.٢٠٢٠ [١٦:١٧]
٢٩.٠٧.٢٠٢٠ [١٨:٥٠]
١٠.٠٧.٢٠٢٠ [١١:٢٦]
١٨.٠٨.٢٠٢٠ [٠٠:٥٠]
١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:٠٦]
١٥.٠٨.٢٠٢٠ [١٩:٤٠]
١٥.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:١٤]
١٣.٠٨.٢٠٢٠ [١١:٤٦]
١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٤٨]
١٠.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٢٨]
٠٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٢٣]
١٧.٠٨.٢٠٢٠ [٢٣:٣٠]
١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٤٩]
١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٠٣]
١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١١:٤٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك