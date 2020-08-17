أذربيجان: تسجيل 124 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و167 حالة شفاء وحالتي وفاة

باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)

أصيب 124 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 167 شخص من هذا المرض وتوفي شخصين.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 34 ألفا و343 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 32 الفا و42 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 508 مريض ويستمر علاج 1793 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 836 ألف و908 فحص طبي.