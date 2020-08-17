بارجتان روسيتان تصلان إلى باكو

باكو، 31 يوليو / تموز، (أذرتاج)

وصلت اليوم إلى باكو بارجتان حربيتان صغيرتان "ماخاشكالا" و"آستراخان" وقارب الإنقاذ "SB-738" للقوات البحرية الروسية للمشاركة في مسابقة "كأس البحر" التي تقام في المياه الإقليمية الأذربيجانية لبحر الخزر في إطار مباريات "الألعاب العسكرية الدولية - 2020".

وصلت اليوم إلى باكو بارجتان حربيتان صغيرتان "مخاشكالا" و"فولغودونسك" التابعتان

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أن قائد القوات البحرية الأذربيجانية الأميرال صبحان بكيروف التقى مع ممثل أسطول بحر الخزر من القوات البحرية الروسية نقيب الدرجة الأولى سيرجي يكيموف والوفد المرافق له.

وتبادل الطرفان الآراء حول تنظيم مسابقة "كأس البحر" التي تقام في اطار مباريات "الألعاب العسكرية الدولية - 2020".