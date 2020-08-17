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    ارتكاب عمل إرهابي آخر في العراق

    ١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:٣٧]

    طهران، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تم ارتكاب عمل إرهابي آخر في العاصمة العراقية بغداد.

    افدت وكالة أذرتاج نقلا عن قناة "العربية" التلفزيونية انه قصف صاروخان على "الوادي الأخضر" في بغداد. ونتيجة الضربات، لحقت أضرار طفيفة ببعض المباني. ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا. وصلت قوات عراقية خاصة إلى مكان الحادث وتقوم بالتحقيق.

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