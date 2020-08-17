تشغيل مركز "خدمة آسان" في بالاكان

بالاكان، 17 أغسطس، مصطفى داداشوف، أذرتاج في 17 أغسطس، تم تشغيل مركز بالاكان الإقليمي لخدمة "آسان" (ASAN) للوكالة الحكومية لخدمات المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى رئيس جمهورية أذربيجان، وتم تنظيم جولة للصحفيين بهذه المناسبة.

كان قد شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 29 يوليو لهذا العام في مراسيم افتتاح مركز خدمة ASAN في إطار زيارته لمقاطعة بالاكان.

يفيد مراسل أذرتاج الإقليمي أن مركز خدمة "آسان" في بالاكان يقدم خدمات لحوالي 284 ألف مواطن مقيم في مقاطعات بالاكان وزاغاتالا وقاخ، إلى جانب جميع سكان البلاد دون استثناء اية منطقة.

وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد حالياً 20 مركزاً لخدمة ASAN" في الدولة. 5 منهم في باكو و15 مركزاً بكونها المراكز الإقليمية تقع في سومغاييت وكنجه وصابرأباد وبردعه وغابالا وقوبا وماسالي ومينكتشيفير وإيمشلي وشاكي وشماخي وكوردامير وتوفوز وأغجابادي وبالاكان.

بدأ بناء مركز لخدمة ASAN" في بالاكان في نوفمبر 2018. تم الانتهاء من البناء في يوليو 2020. تبلغ مساحة بناء المركز المكون من أربعة طوابق والمبني حوالي 4153 متر مربع. يوجد موقف للسيارات يتسع لـ 25 سيارة في الساحة التي يقع بها المركز، بالإضافة إلى موقع ترفيهي في المنطقة المفتوحة.

سيتم تقديم إجمالي 320 خدمة من قبل مختلف الوكالات الحكومية، وكذلك الشركات والمؤسسات الخاصة في مركز "خدمة ASAN" الإقليمي في بالاكان. يتوقع أن المركز يضم 189 موظف و50 متطوعاً.

جدير بالذكر أيضاً أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقع في 31 يوليو على مرسوم "بشأن إجراءات إضافية لتوسيع البنية التحتية لمركز" خدمة ASAN "في مقاطعة بالاكان". وبموجب المرسوم، سيتم تخصيص الأموال للوكالة الحكومية لخدمات المواطنين والابتكارات الاجتماعية من الصندوق الاحتياطي لرئيس جمهورية أذربيجان المنصوص عليه في ميزانية الدولة لعام 2020 من أجل توسيع البنية التحتية لمركز "خدمة ASAN" في مقاطعة بالكان داخل مجمع " ASAN Hayat".