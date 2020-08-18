جورجيا تمدد مدة القيود على الرحلات الدولية المنظمة

تبييليسي، 18 أغسطس (أذرتاج).

قامت الحكومة الجورجية بتمديد مدة القيود المفروضة على الرحلات الجوية الدولية المنظمة حتى 30 سبتمبر.

أفاد المراسل الخاص لأذرتاج ان هذا جاء في بيان للوكالة الوطنية الجورجية للطيران المدني.

كما ورد في البيان ان القيود لن تشمل رحلات جوية في اتجاهات ميونيخ وباريس وريغا.

يقال ان جورجيا ستتخذ قرارات عن استئناف الاتصال الجوي المنتظم في الاتجاهات الاخرى بناء على الوضع الوبائي.