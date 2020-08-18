  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الجديد الأوزبكي

    ١٨.٠٨.٢٠٢٠ [١١:٢٧]

    باكو، 18 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تلقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم أوراق اعتماد السفير بهرام أشرفخانوف فوق العادة مفوض لجمهورية أوزبكستان.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الجديد الأوزبكي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٣.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٤٠]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي وفد برئاسة وزير الدفاع الوطني التركي
    ١٣.٠٨.٢٠٢٠ [١١:٠٤]
    مكالمة هاتفية بين الرئيس الأذربيجاني والرئيس الروسي
    ١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:١٠]
    الرئيس الأذربيجاني يتفقد سيارات تاكسي لندنية جديدة كهربائية في باكو (تحديث)
    ١٠.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٥‎٦]
    الرئيس إلهام علييف يحضر حفل إرسال بنية منصة التنقيب في حقل "قاراباغ" الى البحر
    الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الجديد الأوزبكي الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الجديد الأوزبكي الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الجديد الأوزبكي الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الجديد الأوزبكي الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الجديد الأوزبكي