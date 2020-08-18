الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الجديد الأوزبكي
AzerTAg.az
١٨.٠٨.٢٠٢٠ [١١:٢٧]
باكو، 18 أغسطس / آب، (أذرتاج)
تلقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم أوراق اعتماد السفير بهرام أشرفخانوف فوق العادة مفوض لجمهورية أوزبكستان.
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