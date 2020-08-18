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    ارتفاع عدد المصابين بكورونا في أرمينيا

    ١٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٤٥‎]

    تبليسي، 18 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جديد في أرمينيا.

    أصيب 145 شخص بالفيروس التاجي في أرمينيا خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

    قال مركز الرقابة الوطني الارميني على الامراض في بيان إن البلد فيه 41 ألفا و845 شخص مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حاليا.

    يذكر أن ارمينيا فارق الحياة فيها حتى الان 832 شخص بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    ويخضع حاليا 5 آلاف و787 شخصا للرقابة الطبية الخاصة.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد المصابين بكورونا في أرمينيا
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