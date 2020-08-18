العراق: 5860 إصابة و75 وفاة من كورونا
AzerTAg.az
١٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٣٨]
طهران، 18 أغسطس / آب، (أذرتاج)
فرضت العراق استخدام الأقنعة الطبية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة العراقية ان 4 آلاف و348 شخص أصيب بالفيروس التاجي وتوفي 75 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.
ارتفع عدد المصابين الإجمالي بكوفيد 19 الى 176 ألف و931 شخص وحالات الوفاة الى 5 آلاف و860 مصاب حتى الآن.
قال النائب العراقي سليم حمزة في مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية إن نصف أعضاء مجلس النواب أصيبوا بفيروس كورونا.
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