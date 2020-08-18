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    العراق: 5860 إصابة و75 وفاة من كورونا

    ١٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٣٨]

    طهران، 18 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    فرضت العراق استخدام الأقنعة الطبية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة العراقية ان 4 آلاف و348 شخص أصيب بالفيروس التاجي وتوفي 75 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

    ارتفع عدد المصابين الإجمالي بكوفيد 19 الى 176 ألف و931 شخص وحالات الوفاة الى 5 آلاف و860 مصاب حتى الآن.

    قال النائب العراقي سليم حمزة في مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية إن نصف أعضاء مجلس النواب أصيبوا بفيروس كورونا.

    AZERTAG.AZ :العراق: 5860 إصابة و75 وفاة من كورونا
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