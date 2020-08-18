العراق: 5860 إصابة و75 وفاة من كورونا

طهران، 18 أغسطس / آب، (أذرتاج)

فرضت العراق استخدام الأقنعة الطبية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة العراقية ان 4 آلاف و348 شخص أصيب بالفيروس التاجي وتوفي 75 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ارتفع عدد المصابين الإجمالي بكوفيد 19 الى 176 ألف و931 شخص وحالات الوفاة الى 5 آلاف و860 مصاب حتى الآن.

قال النائب العراقي سليم حمزة في مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية إن نصف أعضاء مجلس النواب أصيبوا بفيروس كورونا.