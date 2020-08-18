كورونا: 1616 إصابة و27 وفاة في أوكرانيا خلال آخر 24 ساعة

كييف، 18 أغسطس / آب، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في العاصمة كييف الأوكرانية.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الاوكرانية ان 1616 شخص أصيب بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المصابين الاجمالي الى 94 الفا و436 شخص حتى الآن.

ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع 27 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى 2116 شخص.

وسجل أكبر عدد من الإصابات في مناطق لفيف وترانسكارباثيا ودونيتسك وفولين وريفني.

تعافى 48 الفا و925 مصاب تمام وترخصوا.