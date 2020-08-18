ولادة 59 ألفا و356 مولود في أذربيجان خلال أشهر يناير - يونيو

باكو، 18 أغسطس / آب، (أذرتاج)

سجلت أدارات الأحوال المدنية التابعة لوزارة العدل 56 ألفا و356 مولود خلال أشهر يناير – يونيو من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج عن بيان هيئة الإحصاء أن مؤشر الولادة لم يتغير قياسا إلى الفترة عينها من العام السابق حيث استقر عند 12 مولود لكل 1000 ساكن من الأهالي.

وقالت الهيئة إن 1608 مولود منهم هم توائم و57 مولودا هم توائم ثلاثي.

سجلت الأحوال المدنية خلال يناير - يونيو 31 ألفا و16 حالة وفاة على نطاق البلد وكان مستوى الوفاة انخفض إلى 6.3 وفاة لكل 1000 ساكن من الأهالي.