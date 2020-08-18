ارتفاع عدد المصابين بكورونا في أوزبكستان

طشقند، 18 أغسطس / آب، (أذرتاج)

يستمر عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة في أوزبكستان.

ارتفع عدد المصابين بالفيروس التاجي بواقع 598 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل العدد الاجمالي الى 36 ألفا و513 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج ان حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 ارتفعت بواقع 6 أشخاص خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى 234 شخص.

يتم علاج 4280 شخص في المستشفيات، منهم 593 في حالة حرجة.