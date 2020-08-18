267 إصابة بكورونا في كازاخستان

نور سلطان، 18 أغسطس / آب، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في كازاخستان بواقع 267 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى 103 الف و300 شخص.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الكازاخية ان 1415 شخص فقد حياتهم وتعافى 84 الفا و445 شخص من المرض حتى الآن.