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    155 إصابة بكورونا في قيرغيزستان خلال يوم

    ١٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٢٨]

    بشكيك، 18 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قيرغيزستان إلى 155 شخص خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المصابين الاجمالي الى 42 الفا و146 شخص حتى الآن.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة القيرغيزية أن عدد المصابين من بين موظفي المؤسسات الطبية بلغ 3038 موظف.

    بلغ عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في البلاد شخصين خلال الساعات الـ24 الماضية وبلغت حالات الوفاة الاجمالية 1498 مصاب حتى الآن.

    استأنفت قيرغيزستان الاتصالات الجوية مع تركيا والإمارات العربية المتحدة.

    AZERTAG.AZ :155 إصابة بكورونا في قيرغيزستان خلال يوم
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