168 وفاة من كورونا خلال يوم في ايران

طهران، 18 أغسطس / آب، (أذرتاج)

يستقر الوضع تدريجياً نتيجة لمكافحة فيروس كورونا في إيران.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان 168 مصاب توفي من عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد بواقع 2385 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى 347 الف و835 شخص.

تم تسجيل 168 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 19 ألفا و972 شخص.

تعافى 300 الف و881 مصاب تمام وترخصوا.

والوضع مزري في مقاطعات طهران وأذربيجان الشرقية وألبورز وخراسان وفارس وجولستان ولورستان وسيمان وإيلام ومازاندران وكرمان. وقد تم إدراج هذه المحافظات في المنطقة الحمراء بسبب انتشار الفيروس وزيادة عدد الوفيات.